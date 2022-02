Wine Paris & Vinexpo Paris 2022, temps forts du premier salon post-pandémique

Le salon Wine Paris & Vinexpo Paris a accueilli les professionnels du vin, heureux de retrouver le chemin de la capitale après le choc de la pandémie du Covid-19. Alliant le plaisir au travail, producteurs et acheteurs ont rivalisé d’innovation pour reconquérir des parts de marché.

Relancer la machine après deux années difficiles, c'était le souhait le plus cher de la filière viticole française. Et un sacré pari que les producteurs ont relevé avec succès.

« On était très inquiets de ce qui allait pouvoir se passer », observe Pauline Lozano. Pour la directrice générale de la Maison Adrien Vacher, un des leaders sur le marché des Vins de Savoie, le salon est une réussite commerciale. « On a eu de l’export, alors que l’on ne s’y attendait pas ! », constate cette négociante présente surtout sur le marché français.

Contenter ses acheteurs issus des pays du Benelux, des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Russie, mais aussi de la Biélorussie et de l’Ukraine, et qui apprécient visiblement les vins savoyards, sera un sacré challenge pour son entreprise. Ont été présents également les cavistes français, tout comme les grossistes. Tous, très intéressés par ces vins blancs frais à faible degré d’alcool et qui deviennent de nouvelles stars des rayons. « La Savoie est bien présente », se réjouit Pauline Lozano. La vigneronne pense bien sûr à ce vignoble savoyard, dont le nom est affiché en hauteur en grandes lettres capitales.

Il faut que les vins voyagent

Le gros business est à l’export, s’accordent à dire les vigneronnes et les vignerons présents au salon. Or, malmenés par la pandémie et les taxes américaines, les produits français ont fait en 2021 un tabac à l'étranger. C'est justement grâce à eux que la balance commerciale de la France, fortement déficitaire, limite la casse. Les ventes de vins et spiritueux ont fait un bond de plus de 28%, pulvérisant le précédent record, celui d'avant la crise sanitaire. César Giron, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS) n’a pas boudé son plaisir en annonçant les chiffres en hausse : « Si les marchés fonctionnent aussi bien, c’est parce que les consommateurs, qui ont été confinés en raison de restrictions sanitaires, ont eu ensuite une forte envie de se retrouver. Et donc, lorsque la reprise économique était là, la filière était, elle aussi, au rendez-vous. »

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni reste deuxième importateur de vins et spiritueux français, après les États-Unis, premier marché, et devant la Chine, troisième marché à l’exportation. Ces marchés porteurs, Aymeric Izard les courtise. Œnologue et directeur des Vignobles d'Exéa, un domaine familial situé dans le Sud de la France, il remarque avec fierté : « Grâce à notre démarche écoresponsable, nous sommes présents en Europe du Nord et en Amérique du Nord, c’est-à-dire au Canada et aux États-Unis, mais aussi dans les pays asiatiques comme Singapour ou Hong Kong. » Ce domaine languedocien vit depuis 2018 une véritable renaissance. Anne Besse, propriétaire du vignoble, propose ses vins cousus main à la dégustation. Elle comprend l’appétit des consommateurs étrangers pour les vins français et compte bien en profiter.

Pour elle, comme pour d’autres exposants, l’enjeu est clairement à l’international. Toutefois, entre inflation et tensions géopolitiques, les nuages s'amoncellent pour la filière. Selon Antoine Leccia, président d’AdVini, un groupe présent en France et en Afrique du Sud, « les hausses des matières premières non jamais été aussi fortes. Hausses sur les bouteilles de plus de 10%, sur les cartons, elles vont jusqu'à 30%. Ces hausses coïncident avec des problèmes d'approvisionnement. Le coût du fret a été multiplié par 5, voire 6… Quand on arrive à trouver des conteneurs ! »

Des entretiens individuels au salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2022. © Beauregard

La viticulture responsable pour le climat

Face à ces perspectives en demi-teinte, assombries encore plus par une récolte très basse en 2021, la filière reste plus que jamais mobilisée. Les enjeux sont concurrentiels, mais aussi climatiques. Isabelle Coustal le constate chaque année. Propriétaire avec son époux du Château Sainte-Eulalie dans le Languedoc, la vigneronne observe l'intensification et la multiplication des aléas météo dans les vignes. « Les épisodes de sécheresse constituent notre plus grand problème. Autrefois, on avait des périodes automnales et hivernales avec des pluies abondantes qui permettaient de renchérir les sols en eau. Ces pluies nous fournissaient de l’eau pour l’été. Ce n’est plus le cas. Désormais, on souffre d’un manque d’eau, mais d’un autre côté, ils nous arrivent des périodes de pluies torrentielles. En deux jours, il tombe l’équivalent de quatre mois de pluies. » Un signe infaillible, selon elle, d’un dérèglement climatique.

Face à ces difficultés, les viticulteurs disposent d’alliés. Une trentaine de start-up réunies dans l’espace intitulé « Wine Tech » ont été présentes au salon. Des as de la numérisation, souvent difficile, mais aujourd’hui indispensable, ces entreprises accompagnent les viticultrices et les viticulteurs à travers des solutions innovantes, par exemple des lampes contre le gel, ou des drones d'imagerie pour détecter gel et mildiou, l’une des maladies de la vigne.

« La gestion des risques climatiques prend de plus en plus de place dans la stratégie d’un vignoble », abonde Jean-Christophe Roubin, directeur de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à la banque Crédit agricole. « Il existe une panoplie de solutions pour répondre aux questions du changement climatique. On peut agir par exemple sur l’épargne. Mise de côté et défiscalisée, elle servira pour faire face à ces aléas. La réforme de l’assurance climatique qui devrait être votée à l’Assemblée nationale, va dans ce sens aussi. »

Innovant, festif et studieux, le salon a finalement battu tous les records. 2 864 exposants venus de 32 pays, plus de 20 000 visiteurs, s’enorgueillissent les organisateurs, et ils ont bien raison. La planète vin est bel et bien de retour à Paris. Pour ce premier salon professionnel post-pandémie et qui se veut une référence en la matière.

