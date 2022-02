Airbus réalise un bénéfice record de 4,2 milliards d'euros en 2021

L'avionneur Airbus semble avoir bel et bien avoir tourné la page du Covid-19. L'entreprise a réalisé un bénéfice record de 4,2 milliards d'euros en 2021.

Publicité Lire la suite

Airbus peut regarder de l'avant après avoir subi de plein fouet la pandémie. Chiffres à l'appui, l'entreprise réalise un bénéfice de 4,2 milliards d'euros en 2021, du jamais vu dans son histoire, et le retour du versement d'un dividende de 1,5 euro par action après l'avoir supprimé pendant deux ans.

Ces chiffres sont le résultat de livraisons qui sont bien reparties l'année dernière, de la bonne performance du groupe dans ses activités spatiales et de défense, mais forcément, aussi, de la réduction des coûts.

Dès le début de la crise sanitaire, Airbus avait annoncé 15 000 suppressions de postes sans licenciements – qui ont finalement été revues à près de 10 000.

Un retour à la normale du marché entre 2023 et 2025

Mais preuve que l'avionneur européen est en train de tourner la page du Covid-19, après avoir livré 611 avions commerciaux l'année dernière, l'entreprise espère en livrer 720 en 2022 et avec ça, recruter au moins 6 000 personnes.

Pour autant, le PDG d'Airbus reste prudent et précise que ces perspectives se basent sur l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale et du trafic aérien notamment. Selon lui,, le marché devrait se redresser complètement entre 2023 et 2025.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne