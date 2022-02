Ukraine: le G20 Finances s'alarme des conséquences possibles sur l'économie mondiale

Les ministres des Finances et président de banques centrales des pays du G20 étaient réunis en Indonésie. Ils s'inquiètent des tensions importantes entre l'Ukraine et la Russie.

La crise ukrainienne pourrait bien menacer la reprise post-pandémie. Ce sont les grands argentiers qui l'affirment à l'occasion de l'ouverture de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en Indonésie.

Pour le président indonésien, Joko Widodo, hôte de ce G20 Finances, un conflit en Ukraine pourrait menacer la reprise économique mondiale. Il a appelé les pays du G20, qui comprend la Russie, les États-Unis et la Chine, à la « synergie et la collaboration » pour aider au redressement économique. « Toutes les parties doivent cesser les rivalités et les tensions », a-t-il insisté.

Des sanctions à l'encontre de la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine auraient des « répercussions mondiales », a aussi estimé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Alors que les bourses dévissent à nouveau, le prix de l'essence et du gaz pourraient être impactés par la situation en Ukraine, et augmenter en cas de sanctions contre Moscou, faisant peser un peu plus la part de l'énergie sur le pouvoir d'achat des ménages, les Pays-Bas et l'Allemagne étant les pays les plus dépendants des hydrocarbures russes.

Impact sur les industries automobiles, chimiques et cosmétiques françaises

Des conséquences qui pourraient aussi être visibles sur les produits manufacturés européens, ainsi que les produits agricoles importés par la Russie. La part des importations européennes en Russie est de 35,5% : elles proviennent principalement d'Allemagne, d'Italie et de France. Les entreprises françaises qui pourraient être concernées sont notamment issues des industries automobiles, chimiques et cosmétiques.

D'éventuelles sanctions de l'Europe pourraient pousser Moscou à se tourner vers d'autres pays, tels que la Chine, pays qui représentaient déjà plus de 20% des importations russes en 2020.

