Les États-Unis placent les Chinois WeChat et AliExpress sur liste noire

Washington resserre l’étau dans sa lutte contre la contrefaçon. Le bureau du représentant américain au commerce, l’USTR, a mis sur la liste noire des « marchés notoirement réputés », le réseau social WeChat et la plateforme de vente au détail AliExpress. Ces deux grands fleurons chinois du numérique sont accusés de promouvoir la vente de produits contrefaits et d’enfreindre les droits de la propriété intellectuelle.

Pour le bureau du commerce américain, la Chine est le principal pays d’origine des produits contrefait saisis par le service des douanes américain.

L’année dernière, l’USTR a répertorié 42 marchés en ligne et 35 marchés physiques qui écoulaient ces marchandises illégales. Dorénavant, WeChat, le plus populaire réseau social chinois, et la plateforme de vente au détail AliExpress rejoignent la liste noire.

Parmi les produits les plus contrefaits, on retrouve toujours les parfums et les vêtements de marque, mais le bureau du commerce américain pointe une nouvelle pratique chez les vendeurs en ligne de contrefaçons. Ils utilisent des liens cachés dans des publicités sur les réseaux sociaux pour vendre leurs produits.

Bien que l’inscription de ces sites sur la liste noire américaine n’entraîne pas de sanctions financières, elle affecte leur réputation. Tencent, le géant de l'internet chinois, propriétaire de WeChat, dénonce la décision américaine et affirme que la lutte contre la contrefaçon est au cœur de son activité.

