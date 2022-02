Taxes post-Brexit: l'inquiétude des professionnels du vin français et britanniques

Avec le Brexit, les frontières ont été rétablies, et avec elles les droits de douane, qui devraient bientôt toucher les alcools européens, notamment les vins et spiritueux français fortement appréciés outre-Manche. Les professionnels du secteur s'inquiètent des conséquences de ces taxes lors du Wine Paris & Vinexpo 2022.

Bénédicte Hardy de la maison de cognac Hardy vient de signer un gros contrat avec un client britannique. Pour elle, les problèmes sont déjà là... « On est inquiet. Notre importateur est inquiet aussi. Et il s'aperçoit que le délai de réception des commandes aujourd'hui est déjà bien allongé depuis le Brexit. Alors si les prix aussi explosent, je pense que c'est le consommateur qui va payer le prix. »

Tout le monde va payer plus cher, abonde Miles Beal, de la puissante Wine and Spirit Trade Association : « Le chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak, devrait comprendre ce que lui disent nos parlementaires. Ses propositions sont mauvaises, elles mettront en péril les sociétés britanniques, notamment les petites et moyennes entreprises. Mauvaise idée pour une économie convalescente. »

Des centaines de milliers de livres de coûts supplémentaires

Hal Wilson, de la société Cambridge Wine Merchants, a déjà fait ses comptes : « Nous allons devoir payer 10% de taxes en plus. Soit quelque 150 000 livres sterling répartis entre nos clients et les consommateurs. Le projet de réforme sous sa forme actuelle n'est tout simplement pas acceptable. »

Même si la perspective de la hausse de taxes les inquiète, les producteurs ne comptent pas abandonner le très dynamique marché britannique. En 2021, les vins et spiritueux français ont réalisé outre-Manche 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un record.

