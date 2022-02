Transports: plaidoyer pour le rail européen

Rendre le rail plus attractif partout en Europe, c'est ce qu'ambitionnent les patrons de grands entreprises ferroviaires européennes. Ils sont vingt-quatre à signer une tribune dans le Journal du dimanche, dans laquelle ils appellent à un investissement massif de l'Union européenne pour le bien du public... et du climat. Et au passage, ils réclament de nouvelles ressources de la part de l'UE.

Augmenter la part du rail dans le transport et contribuer ainsi à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Voilà ce que prônent les dirigeants des sociétés nationales de chemins de fer européennes, dont le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Signent aussi, entre autres, les patrons des filiales Thalys et Eurostar de la SNCF et ceux des sociétés nationales des chemins de fer allemande Deutsche Bahn, autrichienne ÖBB, belge SNCB, danoise DSB, finlandaise VR, hongroise MÁV, italienne FS, luxembourgeoise CFL, néerlandaise NS, portugaise CP, slovène SZ et suisse CFF.

« Le train est le mode de transport motorisé le plus éco-responsable », plaident les dirigeants dans cette lettre ouverte, se désolant de ce que « la part du ferroviaire dans le transport de passagers et de marchandises reste si faible », alors que le ferroviaire a un rôle à jouer dans la réduction des gaz polluants. Selon l'ONG Save the planet, les émissions de gaz à effet de serre dans les transports émissions proviennent à 60 % des voitures particulières, à 26 % du transport routier de marchandises, 7% du transport aérien, 2% du train, 2% des bus, 2% du transport fluvial et maritime et 1% des motos.

Mais pour améliorer le réseau ferroviaire, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Bruxelles devrait investir massivement dans la modernisation des réseaux existants afin d'augmenter leur capacité. Il faudrait aussi faire de sorte que les réseaux nationaux soient mieux connectés entre eux. En somme : il faut un nouveau Pacte ferroviaire européen, martèlent les signataires de la tribune qui promettent les trains plus verts et mieux recyclables, et un recrutement plus diversifié et faisant davantage de place aux femmes et aux jeunes.

Un train capable de concurrencer l'avion et donc de faire gagner du temps aux passagers soucieux de leur bilan carbone d'où la volonté affichée, en France par exemple, de relancer les trains de nuit. Afin de préparer l'avenir du transport ferroviaire en Europe, les patrons du rail doivent se réunir en sommet. Une journée de tables rondes doit se tenir à l'invitation de la SNCF dans la banlieue parisienne, dès lundi matin.

