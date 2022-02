Avec la crise ukrainienne, les matières premières flambent

Les marchés mondiaux ne savaient plus sur quel pied danser après la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens. Pétrole, métaux, blé ou encore maïs... les cours des matières premières font le yo-yo au gré de cette crise, dont les enjeux sont énormes.

Les prix des matières premières, notamment ceux du blé et du maïs, flambent sous la menace d'un conflit majeur en Ukraine. D'ordinaire beaucoup moins volatil que la Bourse ou le pétrole, le marché des produits agricoles ne se reconnaît plus.

La Russie est le premier exportateur de blé au monde, elle en exporte 35 millions de tonnes sur une production de 80 millions. De son côté, l'Ukraine pointe en quatrième position. À eux deux, ces pays assurent près d'un tiers des échanges mondiaux de blé (32%). « Sachant que les États-Unis et le Canada ont eu de moindres récoltes de blé à cause des aléas climatiques, on comprend mieux que cette crise ukrainienne pourrait avoir un impact majeur, notamment pour les pays en développement », estime Michel Portier, gérant de la société de conseil Agritel.

« On a besoin de ces 35 millions de tonnes de blé russe pour alimenter le commerce mondial de céréales », observe cet analyste. « Bien évidemment, on n'aura pas mal de problèmes de logistique, notamment sur la mer Noire où interviennent des manœuvres militaires. Les coûts du fret sont en train de grimper. Si la Russie n’est pas disponible, et si éventuellement on a des sanctions économiques à son égard, cela ne fera qu’ajouter à la tension. »

Risques d'émeutes de la faim

Côté maïs, l'Ukraine s'inscrit au troisième rang des exportateurs avec une production de 40 millions de tonnes. En comparaison, la France – premier producteur de maïs en Union européenne – n'en a produit que 15 millions de tonnes en 2021. « On aura clairement cette année un problème au niveau de l’approvisionnement en maïs sur la scène internationale », renchérit le directeur d’Agritel. « Et qui dit problème d’approvisionnement, dit aussi prix de denrées alimentaires en hausse. Des émeutes de la faim pourraient se produire suite à ce conflit, notamment dans les pays en développement. »

Cette tension sur les prix risque aussi de toucher le marché des huiles. Corrélé au marché pétrolier, l’huile entre dans la composition de biodiesel. « L’huile de tournesol constitue un composant de substitution par rapport à l’huile de palme, qui, elle, flambe déjà à cause des incidents climatiques intervenus notamment en Malaisie. La Russie et l’Ukraine sont deux premiers producteurs de l’huile de tournesol au monde », explique Michel Portier. Donc, là encore, de gros problèmes à l’horizon.

Côté pétrole et métaux de base, ça flambent de partout

Alors que le prix du pétrole frôle les 100 dollars, l'Allemagne a décidé de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. De leur côté, les prix des métaux s’envolent. Avec environ 4 millions de tonnes d’aluminium produits, la Russie est le deuxième producteur d’aluminium au monde derrière la Chine (37 mln de tonnes). La production mondiale de l'aluminium et du nickel dépend en grande partie de l'offre russe. « Les marchés ont bien intégré le conflit ukrainien. La question qui se pose est : qu’adviendra-t-il en cas d'invasion du pays, mais aussi plus tard ? », s’interroge Yves Jégourel, professeur d'économie des universités à Bordeaux et codirecteur du Cercle CyclOpe.

L’expert rappelle que ce regain de tension autour de l’Ukraine intervient au moment où l’économie mondiale redémarre après la pandémie. « Il y a, certes, un danger géopolitique lié à ce conflit. Mais en toile de fond, il y a d’autres enjeux. Un enjeu de la transition écologique, celui de la reprise macroéconomique, sans oublier le plan de relance chinois. Donc, la demande est très présente. Si vous ajoutez de nouvelles contraintes sur l’offre, on va avoir des prix qui vont augmenter à court et à moyen terme. Ensuite, sur le long terme, les solutions de contournement existent. Sur le gaz naturel par exemple à travers le gaz liquéfié, avec de grands pays producteurs qui sont l’Australie ou le Qatar. Mais un produit transformé risque de coûter plus cher », conclut Yves Jégourel.

Les chiffes ne trompent pas

Sur Euronext, la tonne de blé meunier progressait de 1,50 euro sur l'échéance de mars à 275,50 euros et de 2 euros sur l'échéance de mai à 280,75 euros, pour quelque 37 000 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, gagnait 4,25 euros sur l'échéance de mars à 261,25 euros, et 3,50 euros sur l'échéance de juin à 261 euros, pour près de 1 800 lots échangés.

Les prix du pétrole brut s'envolaient également, mais ils étaient déjà très élevés avant la crise ukrainienne. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,45% à 97,73 dollars, après avoir touché les 99,50 dollars, et celui du baril de WTI américain gagnait 3,33% à 93,21 dollars.

La tonne d'aluminium atteignait 3 380 dollars sur le marché londonien des métaux de base (London Metal Exchange, LME), à quelques cents de son record historique atteint en 2008.

