Chine: la plateforme Airbnb visée pour ses locations au Tibet et au Xinjiang

En Chine, Airbnb est accusé de se faire de l'argent au Tibet et au Xinjiang, des régions victimes d’atteinte aux droits de l’homme. L’organisation non gouvernementale Free Tibet accuse la plateforme américaine de louer des logements dans les quartiers vidés par Pékin.

Airbnb, s'insurge Free Tibet, a loué 700 logements laissés vacants par la répression au Tibet et au Xinjiang aux touristes des Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui se sont achevés dimanche. L’ONG l'accuse aussi de ne pas avoir boycotté ces jeux, malgré les appels des associations de défense des libertés.

Depuis des années en effet la Chine réprime l’ethnie musulmane ouïghour et a enfermé plus d’un million de ces personnes dans des camps. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont marqué le coup lors de ces JO, envoyant leurs athlètes, mais aucun responsable officiel.

Airbnb, l’un des principaux bailleurs de fonds du CIO

Le géant américain est l’un des plus gros bailleurs de fonds du Comité international olympique (CIO). Son parrainage s’étend jusqu’en 2028 et il apporte 500 millions de dollars, selon le Financial Times. Airbnb met en relation des propriétaires de logements avec des voyageurs et prend au passage une commission. Il tire 1% de ses revenus de la Chine ce qui a contribué à gonfler son chiffre d’affaires de 25% l’année dernière par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19.

S'il ne défend pas la cause ouïghour, l’entreprise cotée en bourse soutient, entre autres, celle de Black Lives Matter, mouvement contre le racisme aux États-Unis.

