Guerre en Ukraine: «l'incertitude nourrit la hausse» des prix des matières premières

Journée folle sur les marchés des matières premières, après le début de l'invasion russe en Ukraine ce jeudi 24 février. Les prix se sont envolés. Du pétrole au gaz, en passant par le blé, le tournesol, le maïs, l'aluminium, le nickel ou le titane. Explications avec Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine et codirecteur du Cercle CyclOpe.

RFI : Qu'est-ce qui explique qu'autant de matières premières soient portées à la hausse ?

Philippe Chalmin : Cet acte de guerre a bien entendu des conséquences directes sur un certain nombre de produits exportés par la Russie et qui transitent par cette zone. C’est au premier chef le gaz naturel. Et avec le gaz naturel, nous avons tout un ensemble de tensions dans le domaine énergétique. En ce qui concerne les produits agricoles, la situation est un peu différente. La Russie, comme l’Ukraine sont de très importants exportateurs de blé, de maïs et de tournesol.

Ce qui explique la flambée des prix, c’est bien entendu l’inquiétude quant à savoir si les chargements vont pouvoir toujours avoir lieu. Et donc, c’est l’approvisionnement du marché en provenance de la mer Noire qui se trouve interrogé. D’où la hausse des prix que nous connaissons aujourd’hui.

Enfin, en ce qui concerne les métaux, essentiellement les métaux russes, bien entendu, c’est la conséquence de la dépendance d’un certain nombre d’industries notamment européennes, que ce soit au palladium pour l’industrie automobile, au titane pour l’industrie aéronautique, au nickel, éventuellement même à l’aluminium. Avec deux risques : celui que souhaitent imposer des embargos à l’encontre de la Russie, celui, même à l’inverse, que la Russie cesse de livrer. Donc, dans un cas, comme dans l’autre l’incertitude quant à ces approvisionnements en provenance de Russie nourrit la hausse.

Alors que le prix du baril de pétrole dépasse les 100 dollars, et ce pour la première fois depuis 2014, comment voyez-vous les choses évoluer ?

Le pétrole est finalement peu affecté directement par le conflit, car la hausse des prix est inférieure. Elle est liée à la fin de la pandémie, et donc à la reprise de l’économie mondiale. Elle est liée au problème rencontré par certains producteurs de l’Opep qui n’ont pas la capacité de respecter leurs quotas de production. Et donc, paradoxalement, je n’ai pas trop d’inquiétude sur le marché du pétrole. Je doute que l’on aille tellement plus haut dans la mesure où à ce niveau de prix, au-delà de 100 dollars le baril, on va avoir assez rapidement un nouveau développement de la production aux États-Unis.

Que risquent les pays en développement face à cette hausse généralisée des prix des matières premières ?

Ils vont souffrir. Et souffrir malheureusement en silence. Ils vont se retrouver avec une augmentation des prix de l’énergie qu’ils vont importer. Et pour certains quand même des fins de campagnes difficiles pour leurs importations alimentaires. L’Égypte vient de lancer un appel d’offre pour la fourniture du blé à l’horizon de deux mois. L’Égypte tombe relativement mal et risque de ne pas trouver du blé disponible en provenance de la mer Noire, qui était son principal fournisseur. Alors, il faudra trouver d’autres fournisseurs. La France est relativement en retard dans sa campagne d’exportation. Donc, ce sera peut-être une opportunité pour la France.

