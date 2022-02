Sanctions contre la Russie: le bannissement du réseau Swift, une arme décisive ?

Société privée basée en Belgique, Swift, pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, est avant tout un réseau complexe de messagerie ultra-sécurisée dédiée aux opérations financières, notamment hors de la zone euro. Ce réseau interbancaire est utilisé par plus de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays pour sécuriser les transactions financières.

Concrètement le virement Swift est l'ordre donné par un acheteur à son banquier de débiter son compte pour créditer celui du vendeur. Chaque banque ou institution bancaire a un code Swift qui est son code d'identification internationale.

Selon le site de l'association nationale russe Rosswift, la Russie serait le deuxième pays après les États-Unis en nombre d'utilisateurs avec quelque 300 banques et institutions russes membres du système. Plus de la moitié des organismes de crédit russes sont représentés dans Swift. Exclure la Russie du réseau Swift frapperait durement les banques et entreprises russes, mais ses conséquences sont complexes, car les créanciers européens auraient alors du mal à récupérer leur argent. D’où les tensions existant au sein de l’UE sur l’opportunité ou non d’une exclusion de la Russie.