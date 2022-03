Guerre en Ukraine: face à la montée du prix du pétrole, l'Opep+ fait le service minimum

Un puit de pétrole au Bahreïn (image d'illustration). AP - Hasan Jamali

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les treize membres de l'Opep+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, menés par l’Arabie saoudite, et leurs dix partenaires, dont la Russie fait partie, se sont réunis ce mercredi par visioconférence. Et même si depuis l'invasion de l'Ukraine les cours du pétrole ont grimpé à des niveaux inédits, ils n'ont pas beaucoup plus ouvert les vannes.