L'inflation atteint des records dans la zone euro

L'inflation est largement tirée par les tarifs du pétrole, du gaz et de l'électricité. AFP

Depuis novembre, l'inflation atteint chaque mois un nouveau sommet historique dans la zone euro et février n'a pas échappé à la tendance. Les prix ont augmenté de 5,8% sur un an, du jamais vu depuis le début de cet indicateur en 1997. Et la flambée du pétrole, du gaz et de l'électricité n'y est pas pour rien.