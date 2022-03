Sanctions contre la Russie: les yachts des oligarques dans le viseur des pays occidentaux

Parmi les sanctions économiques contre la Russie, l’Occident s’attaque aux oligarques et différents milliardaires proches du président Vladimir Poutine. Ce jeudi, un méga-yacht a été saisi par les autorités françaises.

Publicité Lire la suite

D’une longueur de 86 mètres, avec une piscine qui peut se transformer en héliport, et une valeur qui s’élèverait à 120 millions de dollars, l’Amore Vero est une sacrée prise pour les douanes françaises. Le méga-yacht a été saisi dans la nuit de mercredi à jeudi dans le chantier naval de La Ciotat (sud).

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s'est félicité de cette saisie. Et pour cause : c’est une nouvelle étape dans la traque des biens d’oligarques russes. Le yacht appartient à une société liée à Igor Setchine, patron du groupe pétrolier russe Rosneft, considéré comme l'un des chefs de file du clan de « siloviki », un mot qui désigne les hauts responsables issus des services de sécurité et fidèle du Kremlin depuis les années 1990. Le bateau a été bloqué alors qu'il « prenait des dispositions pour appareiller dans l'urgence, sans avoir achevé les travaux prévus », a précisé le ministre français des Comptes publics Olivier Dussopt, qui a la responsabilité des douanes.

Le cinquième navire intercepté en France

Depuis l'annonce des sanctions contre la Russie, il s'agit du cinquième navire russe à être intercepté en France, après notamment un bateau de commerce dans la Manche et un cargo à Marseille. Mais avec les yachts, véritables symboles de l'enrichissement massif, l'oligarchie est directement visée.

Selon le magazine Forbes, les autorités allemandes ont réalisé une opération similaire dans le port de Hambourg avec la saisie du Dilbar. Propriété de l’oligarque russo-ouzbek Alisher Ousmanov, ce méga-yacht acheté pour la modique somme de 600 millions de dollars est considéré comme le plus grand yacht du monde.

Les sanctions européennes visent près de 500 personnalités ou entités russes, dont les avoirs et les ressources économiques doivent être progressivement gelés à mesure que les États européens parviennent à les localiser et les relier à leurs propriétaires.

Les propriétaires de ces yachts tentent désormais d'échapper aux sanctions et les Maldives semblent représenter un point de chute pour leurs navires ces derniers jours, n'ayant pas de traité d'extradition vers les États-Unis. Plusieurs yachts ont ainsi été repérés sur place.

► À écouter aussi : Guerre en Ukraine: les lourdes retombées économiques pour le continent européen

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne