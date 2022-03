Les constructeurs se préparent au tournant de la voiture électrique

Cette semaine, une pluie d'annonces est tombée dans le secteur automobile. Vendredi, on a appris le feu vert octroyé à Tesla pour lancer sa production dans sa première méga-usine européenne près de Berlin qui met un terme à un feuilleton administratif et judiciaire qui a retardé le démarrage de l'usine.

Ce n'est sans doute pas un hasard si Volkswagen a officialisé vendredi 4 mars un investissement de deux milliards d'euros pour construire une nouvelle usine de voitures électriques. Le patron du groupe ne cesse en effet d'exhorter ses troupes à une « révolution » pour rattraper Tesla.

Pendant ce temps au Japon, Sony et Honda ont annoncé une alliance. Le géant de l'électronique et le constructeur prévoient de fonder une coentreprise. Objectif : vendre des voitures à batteries à haute valeur ajoutée et fournir un ensemble de services de mobilités.

Tesla en ligne de mire

Un peu plus tôt dans la semaine, Ford a annoncé la création d'une nouvelle entité. « Ford Model e » sera dédiée à l'électrique. Ford prévoit aussi de consacrer 50 milliards de dollars à l'électrique d'ici à 2026 contre une précédente estimation de 30 milliards entre 2021 et 2025. Ambition : dépasser les constructeurs 100% électriques, et donc Tesla.

Stellantis n'entend pas non plus se laisser bousculer par les nouveaux venus. Le groupe, qui a présenté mardi le premier SUV Jeep 100% électrique, compte lancer pas moins de 75 modèles électriques d'ici à 2030. Stellantis vise une division par deux de ses émissions carbone d'ici à 2030 par rapport à l'an dernier.

