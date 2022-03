Commerce sino-russe: «Les rapports commerciaux ne sont pas politiques»

Entretien

La Chine annonce qu’elle va poursuivre son commerce avec la Russie, visée par les sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine. Pour Xu Poling (*), spécialiste de la Russie au sein de l'Académie chinoise des sciences sociales, les relations commerciales doivent sortir d’une « mentalité de Guerre froide ».

Le commerce quoi qu’il en coûte avec la Russie. La Chine s’est de nouveau opposée cette semaine aux sanctions contre la Russie qu’elle qualifie « d’unilatérales » et « d’inefficaces » pour résoudre les problèmes. La diplomatie chinoise a rappelé dans le même temps que la relation entre les deux voisins était un « partenariat stratégique » et non une alliance. Un partenariat renforcé lors de la signature de la déclaration conjointe sino-russe le 4 février dernier à l’occasion de la venue de Vladimir Poutine à Pékin, parmi les rares chefs d’États présents dans les tribunes de la cérémonie des Jeux olympiques d’hiver boycottée par les États-Unis et leurs alliés. Cet accord compte un large volet énergétique. Des contrats pétroliers et gaziers sur plus de deux décennies qui vont soulager les immenses besoins en énergie des mégalopoles chinoises, dont certaines ont été soumises à la fin de l’été dernier à des méga pannes de courant.

« La Chine et la Russie continueront à coopérer sur le plan commercial, dans un esprit de respect mutuel, d’avantages réciproques et d’égalité », a répété Wang Wenbin, l’un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais, pour l’instant, difficile de voir si la Chine ira jusqu’à risquer des sanctions secondaires en soutenant via ses banques les prêts et la demande de financement des banques russes. Le soutien se fait pour l'instant de façon symbolique et au niveau individuel par les fans de Vladimir Poutine en Chine.

L’opération commerciale lancée par la Chambre de commerce de la Fédération de Russie en Chine aurait un certains succès à en croire les médias d’État chinois. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le nombre des visiteurs du « Pavillon de l’État russe » aurait grimpé en flèche pour atteindre 1,2 million d'abonnés. Cette plateforme e-commerce sous la houlette de l’ambassade de Russie aurait même été dévalisée par les « pro-russes », nombreux dans l’opinion chinoise non censurée. Biscuits, chocolats, miel, céréales, vin et vodka étaient en rupture de stock vendredi. L'ambassadeur d'affaires en Chine a ainsi remercié les « amis chinois de soutenir la Russie », les appelant, dans ces « moments difficiles », à une consommation du cœur et de la raison.

RFI : Pour de nombreux analystes, la Chine est le seul pays à pouvoir atténuer les sanctions qui visent l’économie russe. Craignez-vous que des banques ou des entreprises chinoises puissent subir des sanctions en retour ?

Xu Poling : Le commerce entre la Chine et la Russie s’inscrit dans le cadre de relations normales de pays à pays. Nous disons toujours que nous ne sommes pas alliés avec la Russie, mais que les échanges qu’entretiennent nos deux pays sont particulièrement complémentaires, équitables et mutuellement bénéfiques. Les rapports commerciaux n’ont rien à voir avec la politique. Voulez-vous que la Chine manque de quelque chose, qu’elle n’importe plus de produits de Russie ? L’Europe importe également de l’énergie depuis la Russie et trouver des alternatives prendra du temps. Voyons si les Européens peuvent trouver une solution dans les cinq ans. À titre personnel, je ne pense pas que cela soit possible. L’Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Et vous allez dire quoi si des pays européens continuent d’acheter du gaz russe ? Qu’ils financent la guerre en Ukraine ? Cela n'a pas de sens !

Certains pays européens songent à réduire ou cesser leurs acquisitions de gaz russe…

Ce n’est pas pour cela que la Chine doit faire la même chose. Si nous décidions d'acheter de l'énergie à l'Union européenne, est-ce que l’Europe pourrait nous en fournir ? Si nous décidons d'acheter de l'énergie aux États-Unis, est-ce qu’ils seront prêts à nous la vendre à un prix raisonnable et amical ? Je m’étonne que l’on aborde la question de cette manière. C’est une mentalité digne de la Guerre froide. La Chine a le dos assez dur pour résister à de telles menaces.

Pourquoi la Chine ne condamne pas la Russie ?

La Chine a toujours été dans un processus de coopération. Nous souhaitons que le monde s'enrichisse, qu’il vive en paix et que la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays soient respectées. Les États-Unis à l’inverse vont combattre en Irak ou en Afghanistan. Parce que les États-Unis enfreignent toujours les règles, ils établissent leurs propres règles. Ensuite, ils osent parler d’invasion en espérant que tout le monde aura la même vision noir et blanc des choses.

Vous êtes également directeur adjoint du Centre d'études sur le projet « une ceinture, une route », pensez-vous que la guerre en Ukraine puisse couper les « nouvelles routes de la soie » chinoises ?

Je ne sais pas, cela dépend du choix des pays d'Europe de l'Est. Un expert américain a déclaré récemment, qu’avec ce conflit, l’Europe risquait d’entrer en récession. C’est aux Européens de décider. Pour notre part, nous conservons des relations commerciales avec l'Ukraine et la Russie, comme nous le faisons avec l'UE et les États-Unis.

Selon Bloomberg, des hauts responsables du gouvernement chinois auraient demandé de donner la priorité à la sécurisation de l’approvisionnement en énergie et en matières premières, en raison de la confrontation entre l'Ukraine et la Russie…

Je n’ai jamais entendu parler de cela. Nous connaissons bien la Commission nationale du développement et de la réforme, nous avons beaucoup de réunions de travail avec eux et ils ne nous ont jamais fait part d’une telle information. Concernant la sécurité énergétique de la Chine, vous constaterez que ces deux dernières années, en plus du gaz naturel, le reste de l'énergie importée a diminué. Concernant l’alimentation, la Chine a publié un livre blanc sur le sujet en 1996. La Chine est autonome sur les produits de bases à 95%.

Est-ce qu’à terme, les transactions en yuans vont permettre à la Russie de contourner les sanctions ?

C'est possible que l’utilisation du renminbi [l’autre nom de la monnaie chinoise, NDLR] augmente avec cette crise. Généralement, on utilise l’argent dont on dispose. S’il n’y a plus de moyen de payer en dollar, alors vous utilisez d’autres devises. Entre la Chine et la Russie, l'utilisation du yuan est plus sûre que le dollar américain. Si vous souhaitez épargner en dollar et que les États-Unis gèlent derrière vos comptes et vous empêchent d'utiliser votre argent, c’est sûr, cela fait réfléchir.

Quels sont les points clés des relations commerciales sino-russes ?

Nous sommes le premier partenaire commercial de la Russie. La Chine a besoin d'énergie et la Russie a besoin de machines et d'équipements chinois. Nous entretenons des relations commerciales complémentaires. Après tout, les États-Unis ont bien besoin des usines chinoises pour produire à faible coût et permettre aux Américains de maintenir leur niveau de vie. Nous n'envoyons à la Russie ni fusils, ni pièces d’artillerie, nous ne faisons que vendre et acheter des produits, dont le pétrole. On exporte des vêtements, on achète de la nourriture, ceux qui y trouvent à redire devraient avoir honte.

Propos recueillis par Stéphane Lagarde et Louise May

(*) Xu Poling est directeur du département d'études sur l'économie russe à l'Institut d'études sur la Russie, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et directeur adjoint du Centre d’études sur l’initiative « la ceinture et la route » au sein de l'Académie chinoise des sciences sociales.

