Guerre en Ukraine: BlackRock enregistre 17 milliards de pertes en Russie

Depuis l'invasion de l'Ukraine, les clients du géant mondial de la gestion d'actifs ont vu leurs investissements russes fondre.

Publicité Lire la suite

Les sanctions occidentales imposées à la Russie et la fermeture de la Bourse de Moscou ont fait plonger les titres russes gérés par BlackRock, qui précise que ces pertes sont celles de ses clients, et non de la société elle-même.

BlackRock, premier acteur mondial en la matière avec plus de 10 milliards de dollars confiés par des investisseurs et épargnants, a vu la proportion des actifs russes dans son portefeuille passer de 0,18% à 0,01% sous l'effet d'une perte de valeur. Ces actifs, principalement investis via des fonds indexés, suivent la performance d'un indice, et non d'une valeur individuelle, ce qui permet de limiter les risques.

Actifs invendables

Selon le quotidien britannique Financial Times, la valorisation des titres russes gérés par le géant mondial de la gestion d'actifs a été ramenée de 18,2 milliards fin janvier à 1 milliard le 28 février. Dès la semaine dernière, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le fond avait annoncé suspendre tous ses achats d'actifs russes. Devenus invendables, BlackRock s'est donc trouvé dans l'obligation de les déprécier.

Même si ces pertes sont importantes, elles restent, cependant, peu significatives, comparées au dix mille milliards de dollars d'actifs sous gestion chez BlackRock. Le géant mondial n'est pas le seul fonds d'investissement victime du conflit en Ukraine : d'autres sociétés de gestion d'actifs sont en train de réduire leur portefeuille d'investissements en Russie, alors que la Bourse de Moscou reste fermée depuis le 25 février, lendemain de l'invasion de l'Ukraine.

« Pourquoi la Bourse de Moscou est-elle fermée ? », a lancé vendredi le président américain Joe Biden à des élus démocrates à Philadelphie. « Parce que dès l'instant où elle rouvrira, elle sera dissoute. Elle va imploser. »

« BlackRock va continuer à consulter les régulateurs, les responsables d'indices et d'autres opérateurs pour permettre à nos clients de sortir de leurs positions en titres russes quand les conditions de marché le permettront », a de son indiqué la porte-parole du gestionnaire d'actifs américain.

La cotation des sociétés russes enregistrées à Wall Street demeure également suspendue, ce qui pourrait valoir à plusieurs d'entre elles de faire défaut sur leur dette.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne