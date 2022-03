La guerre en Ukraine menace des millions de personnes de sous-nutrition dans le monde

Huit à treize millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si les exportations alimentaires de l'Ukraine et de la Russie étaient durablement empêchées du fait de la guerre, s'alarme la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Avant le conflit, la situation alimentaire était déjà tendue en raison de l'épidémie de Covid-19. Après cinq ans de stabilisation relative, la pandémie a balayé cette avancée et même aggravé la sous-nutrition au niveau mondial. En 2020, le nombre de personnes affectées a augmenté de 1,5%.

À cela s'est ajouté durant la pandémie une envolée des prix de l’énergie et du fret maritime. Ces multiples facteurs ont conduit à l'explosion des prix alimentaires, entrainant de l’inflation, partout dans le monde.

Mais la situation a empiré depuis le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les deux pays, qui comptent parmi les principaux exportateurs de blé, de maïs, d'orge, de colza et de tournesol, fournissent plus d'un tiers des exportations mondiales de céréales.

Fait aggravant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie se déroule au début de la saison agricole, ce qui empêche les prochaines récoltes et entraine une envolée des prix des céréales, produits de base de l'alimentation.

« Cela est particulièrement le cas de la cinquantaine de pays qui dépendent des importations de blé et se procurent 30%, voire plus, de leur blé auprès de la Russie et de l'Ukraine », précise le directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Il rappelle que « l'Égypte, la Turquie, le Bangladesh et l'Iran, qui sont les plus grands importateurs de blé, achètent plus de 60% de leur blé à l'Ukraine et la Russie (...). Le Liban, la Tunisie, le Yémen, la Libye et le Pakistan sont, eux aussi, fortement dépendants de ces deux pays pour leur approvisionnement en blé ».

Vendredi 11 mars, le président français Emmanuel Macron avait déjà averti que l'Europe et l'Afrique seraient « très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire » dans les 12 à 18 mois à venir en raison de la guerre.

L'organisation internationale recommande aux pays de poursuivre leurs échanges autant que possible, afin de « protéger les activités de production et de commercialisation destinées à satisfaire les demandes nationales et mondiales ».

« Au grand nombre de personnes supplémentaires qui, dans le monde entier, sont susceptibles d'être précipitées dans la pauvreté et la faim à cause du conflit, nous devons proposer sans délais des programmes de protection sociale correctement ciblés », plaide Qu Dongyu.

L'inquiétude monte déjà dans le monde musulman : à quelques semaines du début du ramadan, on observe une ruée sur la farine et la semoule, provoquant une nouvelle hausse des prix.

