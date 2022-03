La France accueille de plus en plus d'investisseurs étrangers

Un investisseur vérifie les données boursières par mobile. (Image d'illustration) Getty Images - Virojt Changyencham

La France attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Les chiffres de l'agence gouvernementale Business France sont éloquents. L'année dernière, 1 600 décisions d'investissements ont été recensées sur le territoire. C'est plus qu'avant la pandémie. La crise sanitaire ne semble pas avoir nuit à l'attractivité de l'Hexagone.