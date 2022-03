Sanctions économiques: la Russie se prépare à un défaut de paiement

Le rouble a perdu 70% de sa valeur depuis le début du conflit en Ukraine. REUTERS/Ilya Naymushin

Selon des agences de notation, la Russie serait proche du défaut de paiement. Ce lundi le ministre russe des Finances estime que cette situation a été artificiellement créé par les pays étrangers et leurs sanctions financières contre le pays. Les sanctions occidentales ont paralysé une partie du système bancaire et financier russe, gelé une partie importante des réserves en devises du pays, et provoqué un effondrement du rouble.