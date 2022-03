Guerre en Ukraine: l'inquiétude des céréaliers français face à la flambée des prix

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux principaux producteurs mondiaux d'engrais azotés, les prix des intrants, déjà au plus haut avant la guerre, se sont envolés. Les céréaliers français sont désormais inquiets pour leurs prochaines récoltes.

Publicité Lire la suite

Les conséquences de la crise ukrainienne se font sentir sur l'alimentation mondiale. L'ONU a déjà tiré la sonnette d'alarme concernant la hausse des prix des engrais azotés, en prévision de la prochaine campagne agricole. « Ce que l'on payait 250 euros la tonne il y a deux ans, aujourd'hui c'est affiché à 1250 euros », affirme Cédric Benoist, producteur de blé dans le centre de la France.

L'azote est devenu l'or des céréaliers. Cet élément chimique est le premier facteur de croissance des plantes. Cédric Benoist a besoin de 50 tonnes d'engrais azotés par an pour produire son blé. « La Russie dispose de gaz, de pétrole, d'une industrie des engrais... Donc évidemment, en coupant le sourcing des engrais russes, on déséquilibre encore un peu plus le marché, qui était déjà assez tendu sur la campagne dernière. »

Une alternative aux importations russes ?

Pour synthétiser l'azote, il faut du gaz naturel. Et s'il faut se passer des exportations russes, Cédric Benoist espère que le gaz d'autres pays pourra être utilisé pour fabriquer ces indispensables engrais. « Est-ce que l'on ne peut pas avoir un accord avec certains pays qui disposent justement de gaz et qui sont en demande alimentaire, comme l'Égypte ou l'Algérie par exemple ? », se demande l'agriculteur devant la hausse spectaculaire des prix. « Les inquiétudes sont plus sur la récolte 2023, où on a des cours qui ne sont pas encore trop élevés par rapport aux prix des intrants, que l'on va être obligé de payer au prix fort ».

L'explosion des factures a un impact sur la trésorerie de céréalier. Il demande à l'État de ne pas restreindre les capacités de stockage, afin de pouvoir un peu respirer sans céder à la panique.

►À lire aussi : France: un plan de résilience économique pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne