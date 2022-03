«Si les prix des énergies restent hauts, les prix agricoles garderont leurs niveaux élevés»

Entretien

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, les conséquences de la crise ukrainienne pèsent sur l'alimentation mondiale. Devant la hausse des prix des engrais, l'Organisation des Nations unies a déjà tiré la sonnette d'alarme, en prévision de la prochaine campagne agricole. Pour le continent africain, les coûts risquent encore d'exploser, explique Josef Schmidhuber, directeur adjoint de la division Commerce et Marché à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

RFI: Quelle est l’ampleur de l’inflation qu’on observe aujourd’hui sur les engrais ?

Josef Schmidhuber : Comme en 2008, on observe une très forte hausse des prix. On a de nouveaux records historiques pour certains engrais azotés. L’urée, qui est un élément clé dans la composition des engrais, vient tout juste de tutoyer des sommets historiques. Avec la guerre en Ukraine, on se retrouve au niveau des prix observés il y a quelques mois. Il y a un élément cependant à considérer, c’est la baisse récente des prix du gaz naturel qui ont chuté de 50% la semaine dernière. Celui de l’urée pourrait se stabiliser par conséquent et on espère que la situation sera moins tendue.

Quel impact faut-il en attendre pour la production agricole ?

Le Centre international pour le développement des engrais pense même que la production céréalière pourrait être réduite cette année de 30 millions de tonnes. Cela aura certainement un impact, mais pour l'instant, on ne le ressent pas encore pleinement. On peut s’attendre à ce que le niveau d’utilisation des engrais continue de décliner. En 2021-2022, les prix des engrais ont augmenté plus vite que les prix des céréales. C’est mauvais. Et ça annonce des prix alimentaires qui resteront relativement « robustes ».

Et pour les pays en développement ?

Il y a des utilisations différenciées des engrais. L’Afrique ne représente que 3% de la demande mondiale. L’Asie, c’est 50%. Mais si les prix continuent d’augmenter, l’utilisation des engrais risque de se réduire en Afrique, par exemple. La tension qu'on observe aujourd'hui sur les marchés va se traduire par de nouvelles hausses pour les producteurs sur le continent. Le deuxième effet, c'est que les États vont chercher à compenser une production locale qui sera potentiellement affectée en important davantage. Et vu les prix des denrées alimentaires qu'on observe en ce moment, en particulier le blé, l'effet va se faire sentir pour le consommateur. Il verra à la fois le prix des produits locaux augmenter, mais aussi celui des produits importés. C'est un double coup dur.

Les États ne sont pas mieux préparés qu’en 2008, lors de la précédente grande crise alimentaire ?

C’est difficile de dire si les États sont préparés. Il n’y a pas de réserves mondiales d’engrais ou même un quelconque mécanisme de contrôle des prix en place. Mais les États devraient investir davantage dans des programmes d’éducation pour aider les agriculteurs à mieux utiliser les engrais de façon plus efficiente. Développer l’échantillonnage des sols, ce genre de choses. Pour préparer les agriculteurs, il n’y a pas eu assez d’efforts depuis lors. Et c’est inquiétant.

