États-Unis: en raison de l'inflation, la Fed relève ses taux pour la première fois depuis 2018

Des traders regardent le discours du patron de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à la Bourse de New York, le 16 mars 2022.

La Réserve fédérale a relevé de 0,25 % mercredi 16 mars, à Washington, son taux directeur qui était maintenu à 0 % depuis mars 2020. C'est un tournant, qui montre que selon la Fed, l'inflation est trop grave pour attendre que les prix se calment d'eux-mêmes et entame la sortie des États-Unis de l'ère de l'argent facile… alors que l'urgence sanitaire diminue.

La banque centrale des États-Unis était très critiquée dans le monde de la finance pour avoir attendu si longtemps avant d'abandonner une politique délibérément laxiste, conçue pour combattre la déflation. Celle-ci menaçait l’Amérique en raison de la pandémie et des confinements.

Depuis plusieurs mois l'inflation s'est réveillée : la voici au plus haut depuis 40 ans à près de 8 %.

« Nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter que l'inflation élevée ne s'enracine, tout en soutenant un marché du travail solide », a assuré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse, reconnaissant qu'il faudrait « plus de temps » que prévu pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 %.

La Fed table désormais sur 4,3 % d'inflation en 2022, près du double de ses dernières prévisions en décembre. Pour 2023, elle s'attend à 2,7 % puis 2,3 % l'année suivante.

La guerre en Ukraine « pèse sur l’activité économique »

La Réserve fédérale ne peut plus attendre, comme elle l'a fait depuis des mois, que la sortie de la pandémie fasse disparaître naturellement les pénuries de main d'œuvre et de matériaux qui contribuent à la flambée des prix.

D'ores et déjà les prix des services grimpent également et l'inflation se propage dans tous les secteurs de l'économie. La guerre en Ukraine, qui fait flamber les cours des matières premières, vient aggraver le mal.

« L'invasion de l'Ukraine par la Russie crée d'énormes difficultés humaines et économiques. Les implications pour l'économie américaine sont très incertaines mais à court terme, il est probable que l'invasion et les événements qui y sont liés créent des pressions supplémentaires à la hausse sur l'inflation et pèsent sur l'activité économique », explique la Fed dans un communiqué.

Le Covid-19 n’est plus le principal risque économique

La banque centrale ne considère en outre plus désormais la pandémie de Covid-19 comme le principal risque économique pour les États-Unis.

Jerome Powell a laissé entendre que la première hausse de taux annoncée mercredi sera suivie de plusieurs autres. Selon les nouvelles prévisions, elle pourrait porter le taux des « Fed funds » entre 1,75 % et 2 %. À l'horizon de la fin 2023, le taux directeur est désormais attendu à 2,8 %, un niveau supérieur à celui de 2,4 % à partir duquel la banque centrale estime qu'il freinerait la croissance.

