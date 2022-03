États-Unis: bras de fer entre salariés et direction de la raffinerie de Chevron près de San Francisco

Cinq cents métallurgistes en grève dans la raffinerie de pétrole de Chevron ont été expulsés de l’usine et remplacés par des employés non syndiqués qui ont pris le contrôle des opérations de raffinage.

Les 500 métallurgistes expulsés de l’usine faisaient grève pour réclamer une hausse de 5 % des salaires. La vie est en effet devenue très chère dans la région. Le coût de la vie à San Francisco est le plus élevé des États-Unis. Logement, électricité, eau, internet, essence, tout y est plus cher. Aujourd’hui, la Californie enregistre les prix du carburant les plus élevés, avec un litre d’essence, pour près de six dollars.

Ces métallurgistes demandent, également, des embauches, car les semaines de travail des ouvriers tournent, en moyenne, sur 60 heures, voire plus. Mais pour la direction de Chevron, ces revendications sont injustifiées car elles vont bien au-delà, de ce qui a été conclu dans le cadre de l’accord national.

Le mois dernier, les raffineurs américains ont en effet conclu, un accord national qui prévoit une hausse de salaire de 12% sur quatre ans pour près de trente mille employés.

