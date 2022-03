Guerre en Ukraine: TotalEnergies va arrêter d'acheter du pétrole russe

Le siège de TotalEnergies dans le quartier de La Défense, à Paris. . © Reuters/Gonzalo Fuentes

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le groupe français TotalEnergies s'engage à ne plus acheter de pétrole et de produits pétroliers russes « au plus tard à la fin de l'année 2022 ». Le groupe pétrolier promet des sources alternatives pour approvisionner l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la pression ne cessait de s'accentuer sur TotalEnergies qui avait condamné « l'agression militaire de la Russie envers l'Ukraine » mais avait maintenu ses activités sur place.