Huawei: bénéfices records en 2021 malgré les sanctions américaines et retour de Meng Wanzhou

Son arrestation fin 2018 avait marqué le début d'une crise diplomatique majeure entre la Chine et le Canada, la fille du fondateur de Huawei, et directrice financière du géant chinois des télécoms fait sa première grande apparition médiatique, 6 mois après sa libération et son retour en Chine, Meng Wanzhou a présenté le 28 mars 2022 les résultats annuels du groupe. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Son arrestation fin 2018 avait marqué le début d'une crise diplomatique majeure entre la Chine et le Canada, la fille du fondateur de Huawei, et directrice financière du géant chinois des télécoms fait sa première grande apparition médiatique, 6 mois après sa libération et son retour en Chine, Meng Wanzhou a présenté aujourd'hui les résultats annuels du groupe et a annoncé des bénéfices records.