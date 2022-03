Lionel Messi, ambassadeur d'un site de cryptomonnaies pour les fans de sports

Pool via REUTERS - MIGUEL GUTIERREZ

Lionel Messi a signé un accord de plus de 20 millions de dollars pour promouvoir la plateforme de « fan token », Socio.com. C’est ce que révèle une source proche du dossier à l’agence Reuters. Ces jetons sportifs sont des actifs numériques hautement volatiles que l’on peut acheter et s'échanger, mais sont critiqués par les fans comme étant une dépense superficielle.

« Soyez plus qu’un fan », c’est l'injonction de Lionel Messi à ses supporters, sur le site Socios.com. Plus qu’un fan en acquérant des jetons numériques qui vont permettre aux amateurs du sextuple ballon d’or de suivre leur star, de participer aux votes de sondages organisés par le PSG, d’accéder aux expériences VIP, ou de gagner toutes sortes de produits dérivés.

L'attaquant argentin devient ainsi l’ambassadeur de la plateforme pour trois ans, en amont de la Coupe du monde du Qatar dont le coup d’envoi est prévu en novembre. « Socios.com existe pour améliorer l'expérience des fans, pour permettre aux fans de l’être encore plus », a déclaré le joueur. Le génie argentin du football, attaquant au PSG, consolide ainsi son entrée dans le monde des cryptomonnaies, après Tom Brady, le plus grand quarterback du football américain, et la star américaine du basket-ball LeBron James.

Un footballeur fan de « cryptos »

Les cryptomonnaies ne sont pas une nouveauté pour le footballeur. Son déménagement du FC Barcelone au club parisien en août comprenait un paiement en monnaies numériques ($PSG Fan Tokens). Son salaire au PSG lui est partiellement versé en crypto-monnaies.

Le site Socios.com, quant à lui, crée des jetons pour plus de 130 organisations sportives, dont plusieurs grands clubs de football, PSG, Barcelone, la Juventus et Manchester City, des écuries de Formule 1, comme Aston Martin, la Coupe Davis ou encore des clubs de basket-ball. Dès la signature du partenariat, Socios.com a mis en avant sur Twitter l’arrivée de son « Messi », en écrivant sur son profil « Approuvé par Lionel Messi».

Si les « fan tokens » sont une manne pour la plateforme, et les clubs, ils sont aussi de plus en plus critiqués par certains supporters. Ils les considèrent comme une dépense superficielle, qui s'ajoute aux coûts croissants du suivi de leurs équipes.

