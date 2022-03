Pétrole: malgré la pression occidentale, les pays de l'Opep+ n'ouvrent pas les vannes

Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés (Opep+) ont convenu d'ajuster à la hausse la production totale mensuelle de 432 000 barils par jour pour le mois de mai. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Sans surprise, les ministres de l’Opep+ et leurs alliés menés par la Russie maintiennent leur production de pétrole à un niveau quasiment inchangé. Malgré le contexte de flambée des prix et les pressions occidentales pour augmenter la production, l’alliance dominée par la Russie et l’Arabie Saoudite prévoit une production de 432 000 barils/jour à partir de mai prochain.