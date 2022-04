Chine: pire contraction de l’activité industrielle depuis le début de la pandémie

L’activité des usines chinoises a fortement ralenti en mars, selon l’indice des directeurs d’achats (PMI) publié par le Bureau national des statistiques de Chine. Une contraction de l’activité industrielle liée notamment à la résurgence du Covid-19 et à la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La dernière fois que les activités manufacturières et celles des services avaient reculé simultanément en Chine, c’était en février 2020 avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Deux ans plus tard, les mêmes images de mégalopoles aux rues désertes reviennent dans les journaux télévisés et la Chine reconfine les populations confrontées au rebond Omicron.

L’indice PMI composite officiel, qui combine l’industrie manufacturière et les services, s’est établi à 48,8 en mars, contre 51,2 en février. Les deux indices PMI sont passé sous la barre des 50 en mars, ce qui signifie que l’activité s’est contractée.

Il y a plusieurs raisons à cela. L’arrêt temporaires des chaînes de montage dans les usines proches des foyers épidémiques. Le verrouillage de Shanghai a aussi chamboulé la production automobile. Tesla a par exemple été contraint de suspendre sa production afin de se conformer aux mesures sanitaires.

Les nouvelles commandes à l’exportation ont aussi diminué. La guerre en Ukraine, l’incertitude géopolitique et les perturbations dans le secteur du fret maritime et ferroviaire ont freiné les acheteurs. Et il y a également une baisse de la demande intérieure et un ralentissement qui est lié à la hausse du coût des intrants, à commencer par les matières premières, qui a atteint son plus haut niveau en cinq mois.

