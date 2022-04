L'Inde et l'Australie concluent un accord de libre-échange provisoire pour faire face à la Chine

L’Inde et l’Australie ont signé ce samedi un accord de libre-échange provisoire qui réduit les droits de douane sur des milliards de dollars de biens. L’accord est surtout important pour Canberra dont les relations commerciales et diplomatiques avec son principale partenaire commercial la Chine sont au plus bas.

Pour l’Australie, c’est un énorme marché qui s’ouvre, l’Inde étant le deuxième pays le plus peuplé du monde. L’accord réduit les droits de douane sur plus de 85% des exportations australiennes vers l’Inde. L’objectif est de booster le commerce entre les deux pays qui a représenté environ 17 milliards de dollars l'année dernière. L'Australie a exporté de la viande de mouton, du charbon et d'autres produits de base, l'Inde fournissant essentiellement des services.

Canberra cherche par cet accord à diversifier ses marchés d’exportation après les représailles chinoises contre certains produits australiens. Les relations entre l'Inde et la Chine se sont également détériorées depuis le dernier affrontement entre militaires chinois et indiens sur la ligne de contrôle, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, en juin 2020.

Contrer la puissance chinoise

Cet accord montre que Canberra et New Dehli veulent intensifier leurs relations pour se renforcer face à la puissance chinoise. Les deux signataires sont d’ailleurs membres d'une alliance quadrilatérale avec les États-Unis et le Japon, qui est considérée comme un contrepoids face à la Chine dans la zone indo-pacifique.

Les négociations sur un accord global entre l'Inde et l'Australie ont été lancées il y a plus de dix ans, mais elles avaient achoppé en 2015. Un pacte commercial complet est maintenant en cours de négociation et Scott Morrison mis sur une signature d'ici à la fin de l'année.

