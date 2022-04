Tesla dépasse le million de véhicules livrés en 12 mois, une première

Le constructeur américain de véhicules électriques de luxe tire son épingle du jeu par rapport aux autres constructeurs. Il a livré plus d'un million de véhicules en un an, sur la période d’avril 2021 à mars 2022, selon les derniers chiffres publié par le groupe. Une première, malgré la crise qui plombe le secteur depuis le début de la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

Au premier trimestre de cette année, Tesla a livré un peu plus de 310 000 véhicules, soit 67 % en plus par rapport à 2021 à la même période. Des bons chiffres, qui sont toutefois en dessous des estimations des analystes, comme FactSet qui tablait sur plus de 317 000 livraisons, soit une progression de juste 0,4 %.

Pénuries

« Ça a été un trimestre exceptionnellement difficile, du fait d'interruptions sur la chaîne d'approvisionnement à cause de la politique zéro Covid de la Chine », confie Elon Musk, sur Twitter, en référence aux mesures de confinement drastiques prises par les autorités chinoises. La pénurie de puces électroniques, indispensables à la fabrication de voitures, a en effet provoqué la fermeture de plusieurs usines du groupe. C’est l’intervention de sous-traitants clés qui a permis au groupe de tenir le choc, comme l'explique Tesla dans un communiqué.

Mieux que la concurrence

Tesla s’en sort en tout cas bien mieux que ses concurrents. Toyota a vu des ventes chuter de près de plus de 23 % en Amérique du Nord au premier trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente. De même, General Motors a lui annoncé une baisse de 20 % des ventes.

►À lire aussi : Avec Tesla, Elon Musk invente un nouveau modèle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne