Washington interdit à la Russie de payer sa dette avec des dollars détenus dans des banques américaines

Alors que l'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou, les États-Unis qui, jusqu'à présent avoir autorisé les Russes à accéder à des fonds pour payer leur dette en dollars, sont revenus sur leur décision. Ce qui relance le risque de défaut de paiement de la Russie.

La décision est venue du Trésor Américain. La Russie est depuis ce mardi 5 avril empêchée d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars situés aux États-Unis.

Washington veut accentuer la pression sur Moscou, alors que les échéances de paiements sur sa dette s'enchaînent. Lundi 4 avril, la Russie devait effectuer un paiement de plus de 552 millions de dollars sur une obligation arrivée à maturité et s'acquitter d'un coupon de 84 millions de dollars sur une obligation souveraine arrivant à échéance en 2042.

Risque de défaut de paiement technique

La manœuvre pourrait obliger Moscou à choisir entre écluser ses réserves en dollars pour payer sa dette et soutenir l'effort de guerre, selon un porte-parole du Trésor américain. Il y a donc un risque de défaut de paiement technique de la part de la Russie.

Car le pays a les moyens de payer. Ses réserves en or et en devises étrangères s'élèvent à 640 milliards de dollars, dont une partie sont en dépôt à l'étranger et gelés. Mais la Russie pouvait encore puiser dedans pour payer sa dette. Ce n'est plus le cas à présent, et avec le train de mesures qui s'annoncent en Europe. La Russie pourrait aussi voir ses revenus du gaz et du pétrole baisser.

