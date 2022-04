Les prix des denrées alimentaires dans le monde au plus haut selon la FAO

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés à cause de la guerre en Ukraine.

Les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. C'est le constat de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Une situation qui s'explique par les « fortes hausses des prix du blé et de toutes les céréales secondaires, principalement dues à la guerre en Ukraine » selon l'institution onusienne.

Blé, tournesol, maïs : les prix des matières premières agricoles s'envolent sur fond de conflit en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont en effet les principaux exportateurs mondiaux de ces denrées alimentaires.

La FAO, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que l'indice qui suit la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base, enregistre en mars une hausse de 12,6%, qui fait suite à une hausse déjà considérable en février.

Le blé de la mer Noire, c’est presque un tiers du commerce mondial. Aussi le blocage des ports ukrainiens, mais également la fermeture à la navigation de la stratégique mer d'Azov pour le commerce du blé, bloquant les exportations depuis Berdiansk ou encore Marioupol, expliquent ce plus haut historique constaté par l'indice FAO et cette flambée des prix depuis le 24 février, date de l'invasion russe. De plus, le président russe Vladimir Poutine a décidé de « surveiller » les livraisons alimentaires vers les pays « hostiles » au Kremlin.

L'Ukraine a réclamé une aide urgente pour ses agriculteurs à l'Union européenne. Le pays, ravagé par la guerre, grenier à blé de l'ex-URSS, est en pleine période de préparation des semis sur au moins la moitié de ses terres. La Commission européenne a été mandatée par les Vingt-Sept pour coordonner les acheminements, incluant du carburant, des semences, des engrais ou des machines agricoles.

Les prix des denrées alimentaires sont tirés vers le haut par les huiles végétales également, dont l'indice FAO a bondi de 23,2%, porté par la hausse des cours de l'huile de tournesol dont le premier exportateur mondial est aussi l'Ukraine. Les prix des huiles de palme, de soja et de colza, sur lesquelles se reportent de nombreux industriels, progressent nettement « sous l'effet d'une hausse de la demande mondiale à l'importation due à des ruptures d'approvisionnement en huile de tournesol ».

De huit à treize millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si les exportations alimentaires de l'Ukraine et de la Russie étaient durablement empêchées du fait de la guerre, avait déjà alerté il y a quelques jours la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

