Automobile: le constructeur japonais Honda prend le virage de l'électrique

Honda va devenir 100% électrique. Le numéro deux japonais de l’automobile a annoncé ce mardi 12 avril son intention de produire une trentaine de modèles électriques dans toutes ses gammes d’ici à 2030. Dans 10 ans, il ne produira plus aucun véhicule thermique. Et il y met les moyens,

Publicité Lire la suite

Honda va investir pas moins de 5 000 milliards de yens, soit 37 milliards d’euros sur 10 ans pour électrifier 30 véhicules dans toutes ses gammes ainsi que des logiciels et produire plus de 2 millions de véhicules par an d’ici à huit ans.

Le constructeur japonais suit ainsi la trace de ses concurrents Toyota et Nissan et va, comme eux, produire des batteries nouvelle génération, plus résistantes et performantes que celles qui existent actuellement. Elles devraient être lancées au printemps 2024.

Créer des synergies

Séparé en plusieurs divisions, le groupe est en train de recentrer ses activités autour d’une seule et même unité, pour créer des synergies et accélérer sa transition vers le tout électrique.

L’entreprise nipponne compte aussi construire deux usines de production en Chine et en Amérique du Nord. Elle collabore avec le géant américain General Motors pour construire des véhicules électriques à des prix « abordables » d’ici à quatre ans. Enfin, Honda s’est associé à Sony qui s’intéresse aussi aux véhicules électriques.

► À lire aussi : Les constructeurs se préparent au tournant de la voiture électrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne