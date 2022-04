Le salaire de Carlos Tavares, patron du groupe automobile Stellantis, passe mal

Le salaire de Carlos Tavares, le directeur général du groupe automobile Stellantis (Peugeot-Citroën-Fiat), est critiqué de toutes parts. Des actionnaires, aux syndicats, en passant par la banque publique d'investissement, BPI-France, et jusqu'au ministre de l'Économie.

Carlos Tavares, devrait percevoir une enveloppe 19 millions d’euros pour 2021. Elle est constituée d’un salaire fixe de 2 millions d’euros et d’une part variable liée à la performance du groupe, ainsi qu’une prime et des d’actions qui représentent 90% de sa rémunération. Des chiffres anormaux, voire choquant pour ses détracteurs.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire juge « cette rémunération excessive et pose la question de la rémunération des grands dirigeants d'entreprises », à deux semaines du second tour de l'élection présidentielle.

Certains actionnaires ont voté contre à cette rémunération, notamment BPI-France et PhiTrust, lequel l’évalue à 66 millions d'euros pour 2021, dans le meilleur des cas. Ce montant est faux, proteste Stellantis.

Certes, 2021 a été une année prospère pour le groupe. Malgré la pandémie et la pénurie de puces électroniques, il a triplé son bénéfice net pour l’établir à plus de 13 milliards d’euros. Mais le groupe est en surproduction, souligne l’actionnaire, et va devoir se restructurer massivement et supprimer des emplois.

Ce salaire patronal a « du mal à passer auprès des salariés à qui on demande tous les jours des efforts de compétitivité », s’insurge la CFDT. À titre comparatif, Luca de Meo, patron de Renault, un bien plus petit groupe, devrait être rémunéré 4,7 millions d'euros pour l'année 2021.

