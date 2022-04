[EN IMAGES] Brésil: le carnaval de Rio est de retour

Le maire de la ville de Rio remet symboliquement la clé de la ville au « roi Momo », le 20 avril 2022. © AP - Bruna Prado

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Suspendu l'année dernière et reporté cette année à cause de la pandémie du Covid, le célèbre carnaval de Rio de Janeiro a débuté mercredi 20 avril dans une ambiance électrique. Rythme syncopé, percussions, et bien sûr danseurs et danseuses plus ou moins dénudés dans les rues, la fête s'installe pour quelques jours à Rio.