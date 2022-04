La guerre en Ukraine va durement affecter l'économie russe, prévient le FMI

La guerre en Ukraine pose de sérieux défis économiques aux pays d'Europe, mais aussi à la Russie. Les perspectives pour l'économie russe s'assombrissent, indique le Fonds monétaire international dans un rapport. Les sanctions et l'incertitude sans précédent devraient peser lourdement sur les investissements et les exportations russes à l'avenir.

Publicité Lire la suite

Le secteur de l'énergie est pour le moment exclu des sanctions occidentales. La hausse des prix du gaz et du pétrole, épine dorsale de l'économie de la Russie, lui est favorable. Pourtant, selon le FMI, ses exportations vont souffrir à l'avenir. À partir de l'année prochaine, une baisse du volume et des prix de ces exportations vont réduire les excédents.

D'ores et déjà, l'Allemagne et de nombreux pays de l'Union européenne ont commencé à réduire leurs importations d'énergie. Près de 60 à 70% de la demande russe actuelle de pétrole et de gaz naturel pourraient ainsi disparaître au cours des prochaines années, poursuivent les auteurs du rapport. La Russie sera obligée de diversifier ses exportations vers d'autres régions du monde.

Un PIB contracté de 8,5%

Selon le FMI, Moscou doit se préparer à voir son PIB se contracter de 8,5% et l'inflation pourrait dépasser les 20% cette année.

Pour l'heure, « les exportations d'énergie en 2022 devraient atteindre 350 milliards de dollars américains, en hausse de 40% par rapport à l'année dernière en raison de la hausse des prix », selon les données publiées dans le rapport vendredi. « À partir de l'année prochaine, cependant, une baisse du volume et du prix des exportations énergétiques de la Russie devrait progressivement réduire l'excédent du compte courant de la Russie », expliquent les auteurs.

Ils estiment qu'à moyen terme, les exportations d'énergie pourraient chuter à 250 milliards de dollars, alors que l'Union européenne réduit ses importations d'énergie en provenance de Russie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne