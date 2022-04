Allemagne: perquisition de la Deutsche Bank dans une enquête de blanchiment d’argent

Une perquisition a eu lieu vendredi 29 avril dans les locaux de la Deutsche Bank à Francfort. Selon certaines sources, les enquêteurs sont à la recherche d’indices impliquant un blanchiment d’argent sale en lien avec la famille du président syrien Bachar el-Assad.

Selon le quotidien Handelblatt, la perquisition visait les activités de Rifaat el-Assad, ancien vice-président de la Syrie et oncle de Bachar el-Assad. Rifaat el-Assad a été condamné en 2021 en France dans l’affaire dite des biens mal acquis. L’investissement en Europe de dizaines de millions d’euros détournés des caisses de l’État syrien dans de l’immobilier, des œuvres d’art et dans des élevages de chevaux.

Rifaat el-Assad n’est pas un client de la Deutsche Bank. Toutefois, la banque aurait eu un rôle à jouer dans des transferts d’argent concernant cet homme. Théoriquement, quand un doute apparaît sur l’origine de fonds financiers, les banques allemandes sont tenues de prévenir les autorités judiciaires, indique notre correspondant à Berlin, Léo Bräuer-Potier. Selon Handelsblatt, le but de la perquisition est aussi de s’assurer que la banque a bien respecté ses obligations légales.

La Deutsche Bank avait déjà reçu la visite d'enquêteurs à son siège en 2019 sur la base de déclarations de soupçons de blanchiment d'argent supposées insuffisantes et concernant la banque danoise Danske Bank, au cœur d'une affaire de blanchiment d'environ 200 milliards d'euros entre 2007 et 2015, via sa filiale estonienne. La banque a par la suite accepté de payer une amende de 13,5 millions d'euros pour avoir tardé à faire ces déclarations, dans le cadre d'une procédure d'infraction administrative lancée par le parquet de Francfort.

