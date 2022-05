La vente aux enchères d'un maillot de Diego Maradona explose tous les records

Photo prise le 20 avril 2022, du maillot porté par l'Argentin Diego Maradona contre l'Angleterre en 1986, lors d'un photocall à la maison de vente aux enchères Sotheby's à Londres avant sa vente. AFP - ADRIAN DENNIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'était déjà un maillot mythique, c'est désormais le plus cher du monde. La tunique portée par Diego Maradona pendant le mythique quart de finale de Coupe du monde 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre a été vendue pour plus de neuf millions de dollars, mercredi 4 mai à Londres. Un record pour une pièce sportive de collection, atteint au terme d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's et qui s'est emballée dans les derniers instants.