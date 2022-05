Des actionnaires portent plainte contre Netflix après une perte importante d’abonnés

La plateforme de streaming Netflix a annoncé le 19 avril avoir perdu 200000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021, une première depuis plus de 10 ans.

Des actionnaires de Netflix ont porté plainte contre la plateforme de streaming qu'ils accusent de les avoir trompés au sujet du déclin du nombre d'abonnés au service. Une nouvelle qui a fait chuter le prix du titre.

Publicité Lire la suite

Le groupe californien a fait des déclarations « fausses et/ou trompeuses » et a caché certaines informations, estiment-ils d'après un communiqué publié mardi. Les investisseurs reprochent notamment à Netflix de ne pas avoir dit que « la croissance des acquisitions d'abonnés ralentissait, à cause, entre autres, du partage des comptes entre plusieurs clients et de la concurrence accrue d'autres services de streaming ».

Netflix a annoncé le 19 avril avoir perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021, une première depuis plus de 10 ans. Le prix de l'action a cédé « plus de 35%, pour finir à 226,19 dollars le 20 avril », notent les avocats chargés de l'action de groupe.

Empêcher les partages d’identifiants

Le géant du streaming, qui s'attend à perdre encore plus d'abonnés au printemps, a prévu de resserrer la vis du côté des partages d'identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer l'accès à la plateforme.

Il avait déjà annoncé en mars qu'il menait des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour faire payer à ses clients l'ajout de comptes supplémentaires à leur profil.

Des pertes d’abonnés liées à la guerre en Ukraine

Mais dans ses prévisions pour le premier trimestre, Netflix avait prévu de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires, et les analystes en escomptaient encore plus, d'où le choc provoqué par cette perte. Elle a été en partie causée par la suspension du service en Russie après l'invasion de l'Ukraine, qui a entraîné une perte nette de 700 000 abonnements. « Sans cet impact, nous aurions eu 500 000 abonnements supplémentaires » par rapport au dernier trimestre, a précisé Netflix le 19 avril.

En tout, la plateforme compte 221,64 millions d'abonnements. Elle évoque régulièrement lors des résultats trimestriels la concurrence d'autres services, mais aussi celle de concurrents indirects, des applications comme TikTok aux jeux vidéo.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne