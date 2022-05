Elon Musk lève 7 milliards de dollars pour racheter Twitter

Elon Musk déclare être en discussion pour faire entrer davantage d'investisseurs dans le rachat de Twitter. AP - Hannibal Hanschke

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Elon Musk déclare être en discussion pour faire entrer davantage d'investisseurs dans le rachat de Twitter. Près de 20 d'entre eux vont mettre la main à la poche, dont des personnalités de haut vol dans le monde des affaires et même une plateforme d'échange de cryptomonnaies, dont Elon Musk et son esprit libertaire vante les mérites. Cette semaine, le réseau social a accepté l'offre d'acquisition du PDG de Tesla et de SpaceX pour 44 milliards de dollars, la plus importante somme d'argent mise sur la table pour un réseau social.