Le géant chinois des cryptomonnaies Binance autorisé en France

Le géant chinois des cryptomonnaies Binance a obtenu son enregistrement de l'Autorité des marchés financiers le 4 mai. © Photo : Reuters

Le géant chinois des cryptomonnaies a obtenu son enregistrement de l'Autorité des marchés financiers le 4 mai. Binance est l’une des plus grandes plateformes d'échanges de cryptomonnaies. Un pas de plus pour son développement à l'international, et notamment en Europe.