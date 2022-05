Elon Musk exige toujours des garanties sur les faux comptes avant de racheter Twitter

Elon Musk souffle le chaud et le froid au sujet du rachat de Twitter (image d'illustration).

Elon Musk persiste et signe, il ne rachètera pas Twitter sans garanties que les faux comptes et les spams sont bien réduits de façon drastiques.

Elon Musk en a remis une couche ce mardi via son compte sur le réseau social américain. Il remet en cause les explications fournies la veille par le patron de Twitter concernant la lutte contre le fléau des bots et des spams. Le patron de Tesla y a répondu par un émoji en forme de crotte, semant à nouveau le doute sur sa volonté de racheter Twitter.

Le milliardaire n'en finit donc plus de jouer avec les nerfs du patron de Twitter, Parag Agrawal, à qui il annonçait fin avril le rachat de son groupe pour 44 milliards de dollars.

Une volonté de faire baisser le prix du rachat ?

Après avoir semé le doute sur l'opération la semaine dernière, puis être revenu sur ses propos en assurant être toujours engagé au rachat, Elon Musk a remis le couvert en ce début de semaine. En cause, toujours, du moins officiellement, la proportion des faux comptes et spams qui polluent le réseau social depuis des années.

Lundi, l'agence Bloomberg rapportait qu'Elon Musk estimait à 20% cette part des faux comptes. Des chiffres démentis le jour même par le patron de Twitter qui assure que les efforts de son groupe l'ont réduit à 5% à peine.

Cette bataille des chiffres cacherait selon beaucoup d'analystes financiers aux États-Unis une manœuvre d'Elon Musk pour réduire le prix de rachat de Twitter. Depuis lundi, à chaque ouverture des bourses à New York, le titre à l'oiseau bleu affiche rouge, sa valeur était encore en baisse ce mardi au Nasdaq le marché des actions électroniques de New York.

