Transports: Air France-KLM et CMA CGM nouent une alliance stratégique dans le fret aérien

CMA CGM et Air France-KLM s’associent pour fonder un leader mondial du fret. Ils ont signé, ce mercredi 18 mai, un partenariat pour mettre en commun leur réseau d’avions cargo.

L’armateur, basé à Marseille, a annoncé ce mercredi l’entrée au capital, à hauteur de 9%, de la compagnie aérienne franco-néerlandaise, durement frappée par la crise sanitaire. Grâce à cette alliance, « CMA CGM deviendra un actionnaire de référence d'Air France KLM », annoncent ensemble les deux partenaires dans un communiqué.

Avec ce partenariat qui s’étend sur dix ans, les deux groupes vont devenir numéro un du fret aérien, se réjouissent les deux dirigeants, Rodophe Saadé pour l’armateur et Ben Smith pour le transporteur aérien. Ce secteur n’a jamais été aussi rentable, en raison du bouleversement des chaînes logistiques dû à la pandémie.

Desservir les principaux ports et aéroports du monde

Ensemble, ils auront dès le départ une flotte de 10 avions-cargo : quatre chez CMA CGM et six chez Air France-KLM. Et au total, 22 appareils supplémentaires d'ici à cinq ans grâce à des commandes d’Airbus A350 et de Boeing 777F. À cette flotte s'ajoutent les soutes des 160 avions long-courriers d'Air France et KLM.

Les deux compagnies seront basées à Roissy-Charles-de-Gaulle, le hub d'Air France, où le premier Boeing 777F de CMA CGM doit arriver en juin. Ensemble, nous allons pouvoir desservir les principaux ports et aéroports dans le monde. Nous pourrons ainsi développer de nouveaux marchés et être plus résistants face à d'éventuelles crises, se réjouit le patron de CMA CGM.

Cette alliance doit toutefois être validée par la Commission européenne et la montée au capital d’Air-France KLM de l’armateur de 9% confirmé.

