Royaume-Uni: nouveau retard d'un an pour l'EPR d'Hinkley Point, annonce EDF

Le groupe d'énergie français EDF a annoncé jeudi 19 mai que le chantier de construction de deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération (EPR) à Hinkley Point au Royaume-Uni accuserait un nouveau retard minimum d'un an et des coûts supplémentaires d'au moins trois milliards de livres.

Et un de plus ! L'énergéticien français EDF annonce un nouveau retard sur l'un de ces projets EPR. La fin du chantier de construction de deux réacteurs de nouvelle génération à Hinkley Point au Royaume-Uni est repoussé d'un an. L'unité 1 ne devrait pas commencer à produire de l'électricité avant juin 2027.

La pandémie de Covid-19 : voilà la coupable. EDF souligne que les travailleurs, les ressources et la chaîne d'approvisionnement ont été mis à rude épreuve et leur efficacité limitée au cours de ces deux ans de crise sanitaire. Il s’ajoute à cela l’augmentation du volume d'études et de travaux de génie civils.

Surcoût impressionnant

Comme souvent, nouveau retard rime avec coûts supplémentaires, il faudra compter au moins trois milliards de livres de plus que prévu. Par rapport à la facture initiale, le surcoût est encore plus impressionnant. EDF chiffre désormais le projet à 25, 26 milliards de livres sterling de 2015 contre 18 milliards lors du feu vert de Londres en 2016. Cela n'est qu'un des nombreux cailloux qui s'accumulent dans la chaussure d'EDF sur ses EPR.

À Flamanville, le chantier a déjà pris onze ans de retard et son coût a quasiment quadruplé. Par ailleurs, l'un des deux EPR chinois est à l'arrêt depuis juillet dernier pour des problèmes techniques. Cela étant, malgré les controverses, l'EPR reste, en France, au cœur de la stratégie énergétique d'Emmanuel Macron.

