France: des mesures pour le pouvoir d'achat, mais quelle équation budgétaire ?

Chèque alimentaire, prime carburant, bouclier tarifaire pour contenir la hausse des prix de l'énergie, indexation des retraites sur l'inflation, prime Macron. Le nouveau gouvernement annonce un arsenal de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Mais l’équation budgétaire promet d’être difficile pour le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne.

Reconduit à la tête d'un ministère élargi de l'Économie et des finances, qui englobe désormais aussi la souveraineté industrielle et numérique, la première tâche de Bruno Le Maire sera de répondre aux difficultés des Français concernant la dégradation de leur pouvoir d'achat.

Les prévisions de l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, annoncent une hausse de 5,4% des prix à la consommation pour le mois de mai sur un an. Après avoir atteint 4,8% en avril, c'est la plus forte progression depuis 1985. La Première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré que le premier projet de loi examiné par la prochaine assemblée nationale issues des élections législatives de juin sera consacré au soutien du pouvoir d'achat des Français.

Ces nouvelles dépenses s'ajoutent aux 26 milliards d'euros de mesures déjà engagées pour 2022. Avec une dette publique de près de 113% du PIB, un déficit à 6,5% du PIB et une croissance en berne, ce nouveau train de mesures va de nouveau dégrader les finances publiques.

Pour l'économiste Henri Sterdyniak, protéger à la fois contre l’inflation tout en maîtrisant la dépense publique, ce n'est pas réalisable. « La France est confrontée à une forte hausse du prix de l’énergie, ça nous coûte grosso modo une quarantaine de milliards. Le gouvernement a déjà pris des mesures très coûteuses pour limiter ces hausses, ce qui fait que la France a moins d’inflation que les autres pays européens. La question, c’est qui paye ces 40 milliards ? L'État, naturellement, ne peut pas tout prendre à sa charge compte tenu de son déficit. Le plus probable est que la croissance sera pratiquement nulle dans les trois trimestres à venir pour l’économie française », estime-t-il, au micro de Patricia Lecompte, du service Économie de RFI.

Instaurer un chèque alimentaire, d'un montant maximum de 60 euros, pour lequel 8 millions de personnes seraient concernées. Prolonger la remise de 18 centimes sur le litre de carburant, reconduire le bouclier tarifaire qui permet de garantir les prix du gaz et de l'électricité jusqu’à la fin de l'année, indexer les pensions des retraités sur l'inflation, ou encore conditionner le revenu de solidarité active (RSA) à une vingtaine d'heures de formation par mois par le bénéficiaire afin de favoriser le retour vers l'emploi... Les mesures sont nombreuses, mais comment les financer ?

Reste à Gabriel Attal, le nouveau ministre des Comptes publics de trouver les financements de ce projet de loi, un pari visiblement difficile au regard de l'état des finances publiques. « Le plus probable est que la croissance sera pratiquement nulle dans les trois trimestres à venir pour l’économie française. Le rebond après le Covid-19 est derrière nous et maintenant on est sur un plateau où les facteurs de rebond sont compensés par les pertes de pouvoir d’achat qui représente la hausse du prix de l’énergie. Il n’y a donc pas de miracle qui va arriver, d’un rebond de la croissance. L’équation n’est bien sûr pas réalisable, le gouvernement est dans une impasse », poursuit l'économiste Henri Sterdyniak.

