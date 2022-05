Air France-KLM lance une opération d'augmentation de son capital

Après l'arrivée de CMA-CGM dans son capital la semaine dernière, Air France-KLM, annonce ce mardi 24 mai le lancement d'une augmentation de capital de plus de 2,2 milliards d'euros. La compagnie aérienne franco-néerlandaise veut rembourser les aides d'État dont elle a bénéficié au plus fort de la crise sanitaire. Air-France-KLM avait promis de lancer une nouvelle augmentation de capital avant son assemblée générale ce mardi après-midi, c'est chose faite.

Cette nouvelle levée de capital doit permettre à Air-France KLM de renforcer ses fonds propres et de rembourser 1,7 milliard d'euros d'aides publiques françaises à Air France en avril 2021.

Le transporteur aérien se libère aussi des restrictions imposées par la Commission européenne en échange du soutien de l'État. C'est-à-dire l'interdiction de prendre plus de 10% du capital d'une entreprise du secteur, avant d'avoir remboursé les trois quarts des aides dont il a bénéficié. L'armateur CMA CGM participera, lui aussi, à cette levée de fonds à hauteur de 400 millions d'euros, comme annoncé la semaine dernière lors du lancement de son partenariat avec le transporteur.

Les États français et néerlandais souscriront, eux aussi, à l'opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel. La France détient en effet plus de 28,5 % du capital du groupe. Les Pays-Bas près de 10%. China Eastern Airlines, propriétaire de près de 10% du capital du groupe, et Delta Air Lines seront également de la partie.

« L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la société de retrouver ses marges de manœuvre stratégiques », s'est félicité le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, dans un communiqué.

Air France-KLM avait reçu au total près de 10 milliards et demi d'euros de prêts garantis par les États français et néerlandais en 2020, soit quasiment l'équivalent de ses pertes, ses avions étant restés cloué au sol au plus fort de la crise sanitaire. Il n'a renoué avec les bénéfices qu'à la fin de l'année dernière.

