Le Forum de Davos sous les auspices de quatre crises majeures pour l'économie mondiale

Après deux ans d’absence, les retrouvailles à Davos ne se déroulent pas sous les meilleurs auspices. Les nombreuses menaces qui pèsent sur l’économie mondiale sont en effet de tous les débats. Et certains participants vont même jusqu’à évoquer ouvertement le risque d’une récession générale.

Avec notre envoyée spéciale à Davos, Mounia Daoudi

Les voyants sont clairement au rouge pour l’économie mondiale qui doit faire face à au moins quatre crises majeures, estiment les experts à Davos.

La plus visible, l’inflation qui n’a jamais été aussi élevée en quarante ans. Et cette flambée des prix affecte non seulement le moral des consommateurs mais pèse sur les entreprises au point où acculées les principales banques centrales se sont toutes engagées dans une hausse des taux d’intérêt, une première en quatorze ans. Fini l’argent facile.

Autre crise qui paralyse les économies, celle de l’énergie, la plus grave qu’ait connu le monde insiste Fatih Birol, le patron de l’Agence internationale de l’énergie. Pétrole, gaz, charbon aucun secteur n’est épargné. Et avec la guerre en Ukraine, difficile d’imaginer une solution à court terme.

Une guerre qui alimente les tensions sur les prix des matières premières agricoles et nourrit une troisième crise alimentaire, celle-là. Et puis il y a la crise climatique, que certains redoutent voir reléguer au second plan

Quatre crises imbriquées les unes dans les autres qu’il faudra affronter simultanément au risque de voir le monde s’enfoncer dans une récession générale.

