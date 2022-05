Le négociant Glencore écope d'une amende record pour corruption

Siège social de Glencore à Baar près de Zurich en Suisse. Reuters/Christian Hartmann

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est un coin du voile sur les pratiques de corruption dans le secteur des matières premières qui vient d'être levé. Le groupe Glencore plaide coupable de faits de corruption et de manipulation de marchés en Afrique et en Amérique latine. Le groupe anglo-suisse de négoce a annoncé avoir conclu des accords avec les justices de plusieurs pays : États-Unis, Grande-Bretagne et Brésil.