Chine: les bénéfices du groupe Ali Baba en recul de 60% en 2021

En Chine, la dégradation de la situation sanitaire pèse lourdement sur l'économie et sur les performances du géant du commerce en ligne Ali Baba. Le groupe fondé par Jack Ma a annoncé ce jeudi un bénéfice en recul de près de 60% en 2021 et de lourdes pertes trimestrielles.

La cause de ces mauvais chiffres, c'est d'abord la situation économique générale, le maintien des restrictions anti-Covid par les autorités chinoises et le chômage qui atteint des records. Tout cela provoque un ralentissement de la consommation, moteur de l'économie chinoise. Elle est au plus bas depuis deux ans. Le contexte lié à la persistance de l'épidémie est si incertain que le groupe se dit incapable de se fixer des objectifs pour 2022.

Par ailleurs, Ali Baba a été la première cible de Pékin dans son tournant réglementaire visant à réduire l'importance des géants du numérique, notamment dans le secteur de la finance. Les autorités ont empêché l'introduction en bourse de sa filiale Ant Group. Depuis, le mystère continue d'entourer le sort de son fondateur, le milliardaire Jack Ma, disparu des écrans radars. Les rumeurs sur sa prétendue arrestation début mai, démenties depuis, ont eu des répercussions concrètes sur le cours de bourse. L'action avait dévissé, faisant perdre selon Bloomberg 26 milliards de dollars.

Maigre consolation, Ali Baba n'est pas le seul groupe à voir ses finances se dégrader. Subissant le même contexte économique, le géant de l'internet Tencent voit son chiffre d'affaires stagner. Une première dans son histoire.

