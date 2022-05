Elon Musk élève à 33,5 milliards de dollars son apport personnel pour racheter Twitter

C’est un nouveau rebondissement dans le feuilleton de l’acquisition de Twitter par Elon Musk. Le fantasque patron de Tesla, le constructeur d’automobiles électriques haut de gamme, a élevé à 33, 5 milliards de dollars son apport personnel et celui de ses partenaires dans ce rachat. Il a donc baissé le montant des emprunts bancaires.

Décidément, l’homme le plus riche du monde souffle le chaud et le froid sur le rachat de Twitter ! Au départ, il a emprunté plus de 25 milliards de dollars, et a réussi à abaisser cette somme à 13 milliards de dollars, selon l’autorité américaine des marchés (SEC). Un moyen d’alléger sa charge financière.

Rappelons que le prix total de l'acquisition acceptée par le conseil d'administration, fin avril, était de 44 milliards de dollars, le financement le plus important accordé à un groupe privé.

Prêts bancaires

De ces 44 milliards, 20 milliards provenait de la fortune personnelle d'Elon Musk, le reste était constitué de prêts bancaires. Dont 13 milliards environ étaient adossés à des titres Tesla, ce que les marchés voyaient d’un mauvais œil. Finalement, ils ne seront plus nécessaires.

Elon Musk, compte plus de 95 millions d'abonnés à son profil. Adepte de la liberté d’expression, il compte supprimer la modération sur Twitter. Cette annonce a finalement rassuré les investisseurs. L’action du réseau social a pris plus de 5 % à la clôture de Wall Street.

